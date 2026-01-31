Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Барком-Кажани здобули п'яту перемогу в новому сезоні чемпіонату Польщі

Микола Літвінов — 31 січня 2026, 00:31
Барком-Кажани здобули п'яту перемогу в новому сезоні чемпіонату Польщі
Барком-Кажани
Plusliga.pl

Українська волейбольна команда Барком-Кажани здобула вольову перемогу в чемпіонаті Польщі. В межах 19 туру львів'яни в Ельблонзі здолали іменитий клуб Кендзежин-Козьле з рахунком 3:2 (21:25, 23:25, 25:14, 25:23, 15:11).

Початок зустрічі склався для українців непросто: команда поступилася у двох стартових партіях у напруженій боротьбі.

Втім, Кажани зуміли перевернути хід поєдинку. Вони впевнено забрали третій сет із розгромним рахунком 25:14, вирвали перемогу в кінцівці четвертого (25:23) та дотиснули суперника на тай-брейку — 15:11, здійснивши камбек.

Чемпіонат Польщі – Плюс-Ліга
19 тур, 30 січня

Барком-Кажани – Кендзежин-Козьле 3:2 (21:25, 23:25, 25:14, 25:23, 15:11)

Ця перемога дозволила львів'янам закріпитися на 12-му місці турнірної таблиці, маючи в активі 15 очок після 18 зіграних матчів (5 перемог, 13 поразок).

У наступному поєдинку, який заплановано на 6 лютого, українська команда зустрінеться з лідером чемпіонату – клубом ЛУК Люблін.

Нагадаємо, що в попередній грі Барком-Кажани сенсаційно обіграли одного з лідерів чемпіонату Польщі – Проект Варшава.

Барком-Кажани

Барком-Кажани

Барком-Кажани сенсаційно обіграли одного з лідерів чемпіонату Польщі
Барком-Кажани програли аутсайдеру чемпіонату Польщі
Барком-Кажани ледь не створили шалений камбек у матчі першості Польщі
Барком-Кажани продовжили серію поразок у чемпіонаті Польщі
Барком-Кажани здобули другу перемогу в новому сезоні чемпіонату Польщі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік