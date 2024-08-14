Давидова та Хміль поступились у 3 турі чемпіонату Європи-2024

Українки Валентина Давидова та Ангеліна Хміль поступились австрійському дуету Лена Плезіучніг/Катаріна Шюценгофер у 3 турі чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 13:21, 16:21.

Для української пари — це друга поразка на турнірі. Напередодні українки поступились швейцарському дуету Есме Бобнер/Зої Верж-Депре. Також в активі "синьо-жовтих" є перемога над Сарою Колс та Лізою Ван ден Вондер.

В 1/8 фіналу напряму виходить переможець групи, пари які посядуть друге та третє місце будуть брати участь в 1/16 фіналу.

Чемпіона Європи

3 тур, група G

14 серпня

Лена Плезіучніг/Катаріна Шюценгофер — Валентина Давидова/Ангеліна Хміль 2:0 (21:13, 21:16)

Чемпіонат Європи у Нідерландах буде тривати до 18 серпня.