Хміль та Давидова без шансів поступилися швейцаркам на старті чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Українки Валентина Давидова та Ангеліна Хміль зазнали поразки від швейцарського дуету Есме Бобнер та Зої Верж-Депре у стартовому матчі чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 8:21, 16:21.

Сьогодні, 14 серпня, Давидова та Хміль продовжать боротьбу на континентальному форумі. В ранковій сесії вони зіграють проти іспанок Ліліани Фернандес та Паули Сорії, а у вечірній — зустрінуться з австрійками Леною Плезіучніг та Катаріною Шюценгофер.