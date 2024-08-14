Давидова та Хміль виграли перший матч на чемпіонаті Європи

Українки Валентина Давидова та Ангеліна Хміль обіграли бельгійський дует Сара Колс/Ліза Ван ден Вондер у 2 турі чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 21:15, 21:14.

Для української пари — це перша перемога на турнірі. Напередодні українки поступились швейцарському дуету Есме Бобнер/Зої Верж-Депре.

В 1/8 фіналу напряму виходить переможець групи, пари які посядуть друге та третє місце будуть брати участь в 1/16 фіналу.

Чемпіона Європи

2 тур, група G

14 серпня

Валентина Давидова/Ангеліна Хміль — Сара Колс/Ліза Ван ден Вондер 2:0 (21:15, 21:14)

Чемпіонат Європи у Нідерландах буде тривати до 18 серпня.