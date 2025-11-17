Українські пляжниці зазнали перших поразок на ЧС-2025, однак вийшли у плейоф

Українські пляжні волейболістки Ангеліна Хміль, Валентина Давідова, Тетяна Лазаренко та Дар'я Романюк вийшли у плейоф чемпіонату світу-2025, який наразі проходить в Австралії.

Обидва українські дуети зазнали своїх перших поразок, зайнявши у своїх групах другі місця.

Так, у 3-му турі квартету А тандем Лазаренко / Романюк у трьох сетах поступився бразильській парі Тамела Галіл / Вікторія Лопес – 21:19, 15:21, 14:16.

Водночас у групі В Валентина Давідова та Ангеліна Хміль також програли представницям Бразилії у складі Карол Салгаду / Ребекка Кавальканті – 17:21, 15:21.

Нагадаємо, обидва дуети достроково гарантували собі участь у плейоф турніру, після другого туру світової першості.

Своїх суперниць, а також подальшу сітку турніру, українські тандеми дізнаються після жеребкування, яке відбудеться після завершення ігор між третіми місцями. Матчі першого раунду плейоф відбудуться 18-19 листопада.