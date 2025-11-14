Українські тандеми стартували з перемог на ЧС-2025 з пляжного волейболу

Українські тандеми з перемог стартували на чемпіонаті світу з пляжного волейболу, що розпочався в Австралії.

Так, у 1-му турі групового етапу в квартеті А Тетяна Лазаренко та Дар'я Романюк обіграли у двох партіях парагвайок Амаріллу Мішелль та Джуліану Корралес – 21:17, 21:15.

Водночас у групі В Валентина Давідова та Ангеліна Хміль були сильнішими за нідерландський дует Міла Конінк / Дейсі Пойс – 18:25, 21:14, 15:8.

Наступний матч обидва українських дуети проведуть у ніч з 14 на 15 листопада.

З усіма суперниками українських пляжниць на груповій стадії можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, 3 серпня у фінальному матчі чемпіонату Європи з пляжного волейболу в німецькому Дюссельдорфі український дует у складі Марини Гладун та Тетяни Лазаренко завоював історичне золото, перемігши тандем з Франції.