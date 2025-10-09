Українська правда
Визначилися суперниці двох українських дуетів на ЧС-2025 з пляжного волейболу

Олексій Мурзак — 9 жовтня 2025, 20:40
Тетяна Лазаренко
cev.eu

Українські пляжні волейболістки Ангеліна Хміль, Валентина Давідова, Тетяна Лазаренко та Дар’я Романюк дізналися суперниць на майбутньому чемпіонаті світу-2025, який прийме Австралія.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

Отже, перший український дует у складі Тетяни Лазаренко та Дар’ї Романюк зіграє у групі А проти бразильської пари Тамела\Вікторія, представниць Парагваю Мішель\Коралес та Перу – Гаона\Алькка.

Бразилійки Тамела\Вікторія є першими сіяними на цьому турнірі та лідерками світового рейтингу. Мішель\ Коралес з Парагваю займають 31 сходинку рейтингу ФІВБ, а перуанки Гаона\Алькка – 68.

Водночас Валентина Давідова та Ангеліна Хміль боротимуться за вихід у плейоф із третьою парою світу Кароль\Ребекка (Бразилія), дуетом із Нідерландів Конінк\Схун (26 місце світового рейтингу), та представницями Єгипту – Марва\Нада (203 місце рейтингу ФІВБ).

Аделаїда прийматиме світову еліту пляжного волейболу з 14 по 23 листопада 2025 року. Повний розклад матчів (груповий етап, етапи плейоф та фінали) буде оприлюднено у вівторок, 14 жовтня.

Нагадаємо, 3 серпня у фінальному матчі чемпіонату Європи з пляжного волейболу в німецькому Дюссельдорфі український дует у складі Марини Гладун та Тетяни Лазаренко завоював історичне золото, перемігши тандем з Франції.

