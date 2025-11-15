Українська правда
Українські пляжниці достроково вийшли у плейоф ЧС-2025

Олексій Мурзак — 15 листопада 2025, 19:46
Валентина Давідова та Ангеліна Хміль
Українські пляжні волейболістки Ангеліна Хміль, Валентина Давідова, Тетяна Лазаренко та Дар'я Романюк достроково забезпечили собі місце у плейоф чемпіонату світу-2025, який наразі проходить в Австралії.

Обидва українські дуети продовжують йти без поразок на груповому етапі.

Так, у 2-му турі квартету А тандем Лазаренко / Романюк у двох сетах розібрався із португальским дуетом Клаудія Гаона / Лісбет Аллка – 2:0 (21:19, 21:18).

Водночас у групі В Валентина Давідова та Ангеліна Хміль не залишили шансів єгипетській парі Марва Абдельхаді – Нада Хамді – 2:0 (21:5, 21:6).

У ніч на 17 листопада українки зіграють треті матчі проти представниць Бразилії – країни, яка традиційно домінує у світовому пляжному волейболі та має топові позиції в рейтингу.

Нагадаємо, у першому турі Тетяна Лазаренко та Дар'я Романюк обіграли у двох партіях парагвайок Амаріллу Мішелль та Джуліану Корралес – 21:17, 21:15, а Валентина Давідова та Ангеліна Хміль були сильнішими за нідерландський дует Міла Конінк / Дейсі Пойс – 18:25, 21:14, 15:8.

