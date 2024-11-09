Попов та Рєзнік вийшли в 1/4 фіналу турніру в Бразилії з пляжного волейболу
Сергій Попов та Едуард Рєзнік
Volleyball.ua
Українці Сергій Попов та Едуард Рєзнік вийшли в 1/4 фіналу турніру BPT Elite 16 з пляжного волейболу, що проходить в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.
У 1/8 фіналу українські спортсмени здолали бразильців Аделмо і Андре з рахунком 2:1.
Відзначимо, що Сергій і Едуард вийшли до плейоф з третього місця, здобувши лише одну перемогу в трьох матчах групового етапу.
BPT Elite 16
Ріо-де-Жанейро, Бразилія
1/8 фіналу, 9 листопада
Сергій Попов/Едуард Рєзнік (Україна) – Аделмо/Андре (Бразилія) 2:1 (21:17, 14:21, 15:13)
В 1/4 фіналу Попов і Рєзнік зіграють проти англійського тандему Хав'єр Белло/Хоакін Бельйо.
Нагадаємо, нещодавно ця пара українців змагалася на чемпіонаті Європи, де зуміла вийти у плейоф, проте вилетіла в 1/16 фіналу.