Попов та Рєзнік вийшли в 1/4 фіналу турніру в Бразилії з пляжного волейболу

Українці Сергій Попов та Едуард Рєзнік вийшли в 1/4 фіналу турніру BPT Elite 16 з пляжного волейболу, що проходить в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

У 1/8 фіналу українські спортсмени здолали бразильців Аделмо і Андре з рахунком 2:1.

Відзначимо, що Сергій і Едуард вийшли до плейоф з третього місця, здобувши лише одну перемогу в трьох матчах групового етапу.

BPT Elite 16

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

1/8 фіналу, 9 листопада

Сергій Попов/Едуард Рєзнік (Україна) – Аделмо/Андре (Бразилія) 2:1 (21:17, 14:21, 15:13)

В 1/4 фіналу Попов і Рєзнік зіграють проти англійського тандему Хав'єр Белло/Хоакін Бельйо.

Нагадаємо, нещодавно ця пара українців змагалася на чемпіонаті Європи, де зуміла вийти у плейоф, проте вилетіла в 1/16 фіналу.