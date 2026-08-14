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Лазаренко та Курнікова не змогли пробитися у півфінал ЧЄ-2026 з пляжного волейболу

Олексій Мурзак — 14 серпня 2026, 20:00
Лазаренко та Курнікова не змогли пробитися у півфінал ЧЄ-2026 з пляжного волейболу
Тетяна Лазаренко та Софія Курнікова
cev.eu

У п'ятницю, 14 серпня, відбувся поєдинок чвертьфіналу чемпіонату Європи-2026 з пляжного волейболу, у якому український дует в складі Тетяни Лазаренко та Софії Курнікової поступився представницям Латвії Тіні Граудіній й Анастасії Самойловій.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Курнікова та Лазаренко залишалися єдиними представницями України на цій стадії.

Чемпіонат Європи-2026
1/4 фіналу, 14 серпня

Тіна Граудіна / Анастасія Самойлова (Латвія) – Тетяна Лазаренко / Софія Курнікова (Україна) 2:0 (21:18, 21:13)

Як відомо, в 1/8 Лазаренко та Курнікова змогли пройти дует француженок Леа Плясет та Адель Ріша.

Раніше виступи в 1/8 припинив український дует Єва Сердюк та Дар'я Романюк, а в 1/16 вилетіли їх землячки у складі Валентини Давидової та Ангеліні Хміль.

Чемпіонат Європи з пляжного волейболу Пляжний волейбол

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