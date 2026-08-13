Сердюк та Романюк вийшли в 1/8 фіналу ЧЄ-2026 з пляжного волейболу, Давидова та Хміль – вибули

У четвер, 13 серпня, представниці України провели свої матчі плейоф чемпіонату Європи-2026 з пляжного волейболу, який проходить з 12 до 16 серпня у польському містечку Старе Яблонкі.

Так, в 1/16 фіналу Єва Сердюк та Дарія Романюк з рахунком 2:0 перемогли досвідчену швейцарську пару Верже-Депре А. / Верже-Депре З.

Водночас ще один український дует у складі Ангеліни Хміль та Валентини Давидової з рахунком 0:2 поступився французькій парі Вієйра / Шамеро.

Чемпіонат Європи-2026 з пляжного волейболу

1/16 фіналу

Єва Сердюк / Дарія Романюк (Україна) – Анук Верже-Депре / Зої Верже-Депре (Швейцарія) 2:0 (21:16. 21:12)

Ангеліна Хміль / Валентина Давидова (Україна) – Клеменс Вієйра / Алін Шамеро (Франція) 0:2 (9:21, 17:21)

В 1/8 Лазаренко та Курнікова, які раніше напряму вийшли у цю стадію, вигравши свою групу, зіграють проти француженок Плассет / Рішар, водночас українки Сердюк та Романюк позмагаються за вихід у чвертьфінал з представницями Швейцарії Браннер / Грюберлі.