Лазаренко та Курнікова виграли українське дербі та вийшли в 1/8 фіналу ЧЄ-2026

У четвер, 13 серпня, представниці України провели свої матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2026 з пляжного волейболу, який проходить з 12 до 16 серпня у польському містечку Старе Яблонкі.

Ангеліна Хміль і Валентина Давидова зазнали поразки від латвійського дуету Тіна Граудіня/Анастасія Самойлова.

Тетяна Лазаренко та Софія Курнікова в українському дербі зазнали поразки від Єви Сердюк і Дарії Романюк.

Чемпіонат Європи-2026, груповий етап

2 тур, 13 серпня

Тіна Граудіня/Анастасія Самойлова (Латвія) – Ангеліна Хміль/Валентина Давидова (Україна) – 21:18, 21:17

Тетяна Лазаренко/Софія Курнікова (Україна) – Єва Сердюк/Дарія Романюк (Україна) – 21:17, 21:16

Напередодні у першому турі всі три українські дуети здобули перемоги.

Таким чином, Лазаренко та Курнікова виграли свою групу та пробилися в 1/8 фіналу. Дуети Давидова/Хміль і Сердюк/Романюк посіли в своїх групах другі місця та зіграють в 1/16 фіналу.

Суперницями Давидової та Хміль будуть француженки Клеменс Вієйра і Алін Шамеро, а Сердюк і Романюк зіграють проти швейцарок Анук і Зої Верж-Депре. Матчі 1/16 фіналу відбудуться вже 13 серпня.