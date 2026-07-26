Давидова та Хміль стали віцечемпіонками турніру з пляжного волейболу BPT Challenge

Українки Валентина Давидова та Ангеліна Хміль вперше у своїй кар'єрі стали віцечемпіонками турніру з пляжного волейболу BPT Challenge, який тривав у Китаї.

Наш дует здобув перемогу у півфіналі над американською парою Медісон Шілдс та Кайлі Деберг, перегравши суперниць у двох сетах з однаковою перевагою (21:16, 21:11).

У фіналі на українок чекало чеське дуо Маркети Свозілової та Маріє-Сари Штохлової. Першу партію Давидова та Хміль програли з рахунком 16:21. Утім, після такого "холодного душу" на старті наші спортсменки здійснили яскравий камбек та забрали партію з перевагою в чотири очки (21:17).

Гра перейшла в третій сет, де вже чеський тандем Свозілової та Штохлової вирвав перемогу, випередивши українок всього на два очки.

Пляжний волейбол

Турнір у Шанлуо, Китай

Жінки, Півфінал, 26 липня

Шілдс М. / Деберг К. (США) – Давидова В. / Хміль А. (Україна) 0:2 (16:21, 11:21)

Пляжний волейбол

Турнір у Шанлуо, Китай

Жінки, Фінал, 26 липня





Давидова В. / Хміль А. (Україна) – Свозілова М. / Штохлова М. (Чехія) 1:2 (16:21, 21:17, 13:15)

Зауважимо, що щля Валентини Давідової та Ангеліни Хміль це перший у кар'єрі фінал на рівні Beach Pro Tour Challenge. До цього найкращим результатом українського дуету на турнірах цієї серії була бронзова медаль, здобута на етапі в австрійському Бадені у 2025 році.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі українки здолали іспанський дует Софія Королла/Таня Морено з рахунком 2:0.