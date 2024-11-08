Попов та Рєзнік вийшли в плейоф турніру в Бразилії з пляжного волейболу

Українці Сергій Попов та Едуард Резнік вийшли в 1/8 фіналу турніру BPT Elite 16 з пляжного волейболу, що проходить в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

У вирішальному матчі групового етапу українські спортсмени здолали аргентинців Баутіста Амієва/Масьєл Буено Торрес з рахунком 2:0.

Це була перша перемога Попова та Рєзніка на турнірі, яка і вивела їх у наступну стадію з третього місця.

BPT Elite 16

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Груповий етап, 8 листопада

Сергій Попов/Едуард Резнік (Україна) – Баутіста Амієва/Масьєл Буено Торрес (Аргентина) 2:0 (21:19, 25:23)

Нагадаємо, нещодавно ця пара українців змагалася на чемпіонаті Європи, де зуміла вийти у плейоф, проте вилетіла в 1/16 фіналу.