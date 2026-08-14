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Лазаренко та Курнікова вийшли у чвертьфінал ЧЄ-2026

Олександр Булава — 14 серпня 2026, 14:02
Лазаренко та Курнікова вийшли у чвертьфінал ЧЄ-2026
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У п'ятницю, 14 серпня, представниці України провели свої матчі у межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026 з пляжного волейболу, який триває у польському містечку Старе Яблонкі.

Ігровий день для України відкривали Єва Сердюк та Дар'я Романюк. У напруженому поєдинку проти іменитого швейцарського дуету Ніна Брюнер / Таня Губерлі українки поступилися у двох сетах – 15:21, 19:21.

Водночас Тетяна Лазаренко та Софія Курнікова змогли пройти дует француженок Леа Плясет та Адель Ріша, пробившись до чвертьфіналу Євро-2026.

Наступними суперницями Лазаренко і Курнікової стануть представниці Латвії Тіна Граудіна й Анастасія Самойлова. Початок – о 19:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи-2026
1/8 фіналу, 14 серпня

Бруннер/Хюберлі (Швейцарія) – Сердюк/Романюк (Україна) 2:0 (21:15, 21:19)

Лазаренко/Курнікова (Україна) – Плясетт/Рішар (Франція) 2:0 (26:24, 21:17)

Раніше повідомлялося, що українки Валентина Давидова та Ангеліна Хміль вперше у своїй кар'єрі стали віцечемпіонками турніру з пляжного волейболу BPT Challenge, який тривав у Китаї.

Чемпіонат Європи з пляжного волейболу Пляжний волейбол

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