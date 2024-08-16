Попов та Рєзнік поступились у плейоф чемпіонату Європи з пляжного волейболу
Volleyball.ua
Українці Сергій Попов та Едуард Резнік поступились в 1/16 фіналу чемпіонату Європи з пляжного волейболу.
Український дует у двох сетах програв австрійському тандему Тімо Гаммарберг/Філіпп Валлера 0:2 (8:21, 10:21).
Чемпіонат Європи з пляжного волейболу
1/16 фіналу, 16 серпня
Тімо Гаммарберг/Філіпп Валлера (Австрія) — Сергій Попов/Едуард Резнік (Україна) 2:0 (21:8, 21:10)
Нагадаємо, за підсумками групового етапу українські спортсмени посіли 3 сходинку в групі A, набравши 4 залікові бали, чого вистачило для виходу в плейоф.