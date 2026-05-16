3 українці у боротьбі за титул: прев'ю Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів

Цьогорічні фінали єврокубків багаті на українців. У футболі до вирішального матчу Ліги чемпіонів дійшов Ілля Забарний з ПСЖ, у баскетболі до Фіналу чотирьох Євроліги пробився Реал Мадрид з Олексієм Ленем.

Проте найбільше представництво Україна матиме в іншому командному виді спорту.

Вже 16 травня розпочнеться Фінал чотирьох Ліги чемпіонів з волейболу: за титул змагатимуться Перуджа (Італія), Проєкт Варшава (Польща), Заверцє (Польща) та Зіраат Банкасі (Туреччина).

4 команди, 3 українці, 1 трофей. Хто головний фаворит на перемогу, в якому форматі пройде змагання та де можна дивитися за турніром – дізнайтеся на Чемпіоні.

Формат фіналу чотирьох

Почнемо від самого початку: учасників турніру розподілили на 5 груп, у кожній з яких по 4 команди. Переможці квартетів напряму вийшли у чвертьфінал, а найкраще 3-тє місце та всі 2 сходинки потрапили у 1/8 фіналу.

Надалі колективи змагалися між собою у двоматчевому протистоянні, переможець якого виходив далі.

І тепер, по суті, розпочинається півфінальна стадія, яка складається лише з однієї гри. Переможець гратиме у фіналі, а той, хто програє, змагатиметься за 3-тє місце. Всі матчі відбудуться у Турині, Італія, на культовій арені "Інальпі".

Розклад матчів

Півфінал:

16 травня. 18:00 Перуджа – Проєкт Варшава

16 травня. 21:30 Заверцє – Зіраат Банкасі

Матч за 3-тє місце:

17 травня: 18:00 Перуджа/Проєкт Варшава – Заверцє/Зіраат Банкасі

Фінал:

17 травня: 21:30 Перуджа/Проєкт Варшава – Заверцє/Зіраат Банкасі

Представлення команд

Перуджа та український слід

Рік тому саме ця італійська команда стала переможцем Ліги чемпіонів, здолавши у 5 сетах іншого учасника цьогорічного Фіналу чотирьох – Заверцє. Вже тоді у складі Перуджи сяяв українець Олег Плотницький.

Він – зірковий догравальник команди (вважайте, універсал, що атакує, проте, на відміну від діагонального, є важливою ланкою і на прийомі) та виступає за неї з сезону-2019/20.

Часто саме Плотницький стає найкращим гравцем. Як, наприклад, у нещодавньому матчі Суперліги Італії проти Гроттацоліни, чи грі Ліги чемпіонів проти Лас-Пальмаса, чи поєдинку Кубку Італії проти Лубе Чівітанови.

Рік тому, коли Перуджа виграла ЛЧ, Олег потрапив до символічної збірної Фіналу чотирьох. Просто подивіться на список індивідуальних нагород Плотницького:

Найкращий гравець чвертьфіналів Ліги чемпіонів 2020/21

Кращий догравальник чемпіонату світу 2022

MVP Суперкубку Італії (2022)

MVP Кубку Італії (2024)

MVP і кращий догравальник клубного чемпіонату світу (2023)

Найкращий приймаючий чемпіонату Італії в сезоні 2022/23

Потрапив у символічну збірну Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів (2025)

Тож так, українець є справді важливою ланкою клубу (чим, наприклад, не може похизуватися Забарний в ПСЖ чи Лень у Реалі), проте… не найважливішою. Окрім нього, у складі Перуджи виблискують Сімоне Джанеллі (зв'язуючий, капітан команди та MVP попереднього Фіналу чотирьох) та діагональний Васім Бен Тара.

Такий збалансований склад і дозволяє команді домінувати на євроарені – окрім Ліги чемпіонів, Перуджа нещодавно втретє виграла клубний чемпіонат світу (2022, 2023, 2025), а також вдруге стала чемпіоном Суперліги Італії.

З останніх 27 матчів на міжнародній арені Перуджа виграла 26, у Лізі чемпіонів у колективу триває 12-матчева виграшна серія (зокрема виграні 8 ігор у поточному сезоні). Тому закономірно саме цей клуб є фаворитом Фіналу чотирьох.

В поточному сезоні найбільшою силою колективу є Васім Бен Тара, який вже набрав 127 очок в Лізі чемпіонів, а ще й став одним з найкращих атакувальних гравців клубного ЧС.

"Виграти два титули Ліги чемпіонів поспіль було б чимось неймовірним, майже нереальним . Але наш настрій залишився абсолютно незмінним. Ми навіть більше мотивовані підтвердити свою впевненість на цьому рівні", – сказав капітан Сімоне Джаннеллі.

Характерний Проєкт Варшава

І суперником Перуджи та Плотницького буде сенсаційний польський клуб, чи не головною зіркою якого є інший українець Юрій Семенюк. При тому це буде битва ще й на додатковому рівні – Плотницький є колишнім капітаном збірної України, а Семенюк – чинним.

Від Варшави такого результату ніхто не очікував – команда ледве пролізла у плейоф (за рейтингом третіх місць), змінивши тренера перед вирішальним матчем, на тоненького пройшла у чвертьфінал, здолавши у "золотому" сеті італійський Трентіно (переможець ЛЧ-2023/24).

*Символічно, що рік тому команда вилетіла з ЛЧ саме після поразки в "золотому" сеті.

Та й у півфінал Варшава вийшла лише завдяки кращій різниці сетів у протистоянні проти ЛУК Люблін. Що цікаво, той таки ЛУК впевнено обіграв їх у півфіналі чемпіонату Польщі в цьогорічному сезоні.

Проте всі ці результати показують не лише сенсаційність Варшави, а й її характер. Один раз – пощастило. Два – співпало. А три – це вже закономірність. Мабуть, саме така команда може зупинити Перуджу.

Проєкт Варшава вперше в історії дійшов до Фіналу чотирьох ЛЧ, і в цьому величезна заслуга Семенюка. Український блокувальник (210 см зросту!) виступає за клуб з 2022 року.

Вже у сезоні-2023/24 Варшава із Семенюком виграла перший євротрофей – Кубок виклику ЄКВ. І саме українець став найкращим гравцем обох фінальних поєдинків. На своїй позиції він – один з найкращих:

Найкращий блокуючий чемпіонату Європи 2019

Найкращий нападник Бельгійської ліги 2019/20

Найкращий блокуючий Євроліги 2023

MVP фіналу Кубка виклику ЄКВ 2024

Окрім нього, серед лідерів колективу є колишні чемпіони ЛЧ Якуб Кохановський, Бартош Беднорж та Міхал Козловський.

Найбільше виділяється Бартош (найкращий бомбардир команди в ЛЧ, 159 очок), проте він отримав травму, тож пропустить Фінал чотирьох. А Семенюк – другий у всій Лізі чемпіонів за блоками (27).

Чого варто боятися Перуджі? Варшава дуже витривала – польська команда зіграла 44 сети та понад 1100 хвилин у Європі – шалені цифри. Майже всі матчі тривали всі 5 сетів, тож фізично колектив готовий до цього. Перуджа ж лише двічі грала 5 сетів. А тому затягування матчу в тай-брейк може стати фатальним для команди Плотницького.

"Коли команда виграє стільки битв на тай-брейках, це ніколи не випадково. Це означає, що вони подумки залишаються всередині матчу. Проти них потрібно залишатися зосередженим на розіграші та не піддаватися впливу того, що сталося в попередньому розіграші", – говорять в італійському клубі.

Заверцє – чемпіон Польщі, фіналіст ЛЧ

Якщо у першому півфіналі можна виділити явного фаворита та андердога, то у другому зустрінуться дві дуже сильні команди, одна з них – фіналіст попередньої Ліги чемпіонів – польський Заверцє.

Ця команда має довгу історію, але здобула свій статус лише кілька років тому – першу медаль здобула у сезоні-2021/22, вигравши "бронзу" чемпіонату Польщі. Вже наступного року Заверцє дебютував у Лізі чемпіонів, де навіть вийшов у плейоф.

У 2024 році клуб вперше виграв Кубок та Суперкубок Польщі, у 2025-му вийшов до фіналу ЛЧ та здобув "бронзу" клубного ЧС, а у 2026-му вперше став чемпіоном Польщі. І всі ці успіхи співпадають з приходом до клубу легендарного в минулому гравця, а нині тренера Міхала Вінярського.

І це остання команда серед учасників Фіналу чотирьох, у складі якої виступає українець, хоча й колишній – блокувальник Юрій Гладир (202 см зросту). Вже 41-річний гравець отримав польське громадянство у 2013-му.

З огляду на вік, та й на загальний рівень, Гладир не є лідером команди. Натомість ці функції виконують низка інших гравців:

Мігель Таварес – другий найкращий зв'язуючий за ефективністю (62,12%)

Матеуш Бенек – найкращий блокувальник за показником успішності (71,05%) та третій в команді за очками

Бартоломей Болондзь – другий найкращий блокувальник (52,17%) + друге місце в команді за набраними очками

Бартош Кволек – четвертий найкращий блокувальник (50,60%)

Аарон Рассел – лідер команди за кількістю набраних очок (90)

У поточному сезоні колектив посів перше місце у групі ЛЧ, проте мав одну поразку, через що у чвертьфіналі довелося грати проти іншого переможця квартету. То була неймовірна перемога – поляки не віддали жодного сету!

"Ми зробили щось грандіозне. Якби хтось сказав нам, що ми не програємо жодного сету проти Лубе, ми б подумали, що він збожеволів. Але ми це зробили – ми домінували у цьому чвертьфіналі та досягли чогось великого. Було неймовірно забезпечити собі місце у Фіналі чотирьох перед домашньою публікою та бачити радість уболівальників, бо ми робимо це і для них теж", – казав тренер Заверцє.

Зіраат Банкасі – надія Туреччини

Представник турецького чемпіонату може стати першим клубом в історії країни, який виграє Лігу чемпіонів. І це єдиний клуб з учасників Фіналу чотирьох, у складі якого немає українського гравця.

В плані результатів у ЛЧ Зіраат найкращий у поточному сезоні. Жодної поразки, лише три програні сети та шалена домінація. Головною силою команди є атака – 56% успішності, найкращий показник.

Найбільшою зіркою Зіраата є нідерландець Німір Абдель-Азіз, в активі якого 132 успішні атаки, 17 ейсів (4 місце в ЛЧ) та 12 блоків. Прямо зараз він посідає перше місце за кількістю очок за сет (5,96 очка).

"Загалом, я задоволений своїм виступом на даний момент, але завжди вірю, що можу зробити ще краще. Я намагаюся допомогти своїй команді в атаці і ніколи не боюся брати на себе відповідальність у важливі моменти", – сказав Німір.

Цей клуб має довгу історію, яка розпочалася ще у 1981 році. Його спонсорує державний банк Туреччини. Проте перший трофей клуб здобув лише у 2010 році, коли виграв Кубок та Суперкубок країни.

А найбільші успіхи припали на останні 5 років. З 2021 року у Зіраата 5 перемог у чемпіонаті Туреччини та перемога в Кубку ЄКВ (євротурнір).

Де дивитися

В Україні поєдинки Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів з волейболу транслюватиме Суспільне Спорт.