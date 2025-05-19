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Плотницький потрапив у символічну збірну "Фіналу чотирьох" Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 19 травня 2025, 13:55
Плотницький потрапив у символічну збірну Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів
Олег Плотницький
cev.eu

Екскапітан збірної України та догравальник італійської Перуджі Олег Плотницький потрапив до символічної збірної "Фіналу чотирьох" волейбольної Ліги чемпіонів сезону 2024/25.

Як відомо, Перуджа з українцем в складі вперше у своїй історії виграла турнір, перегравши у фіналі польський клуб Алурон Варта Заверці.

Плотницький у цій зустрічі набрав 18 очок.

Найкращі гравці "Фіналу чотирьох" Ліги чемпіонів-2025

  • MVP – Сімоне Джанеллі (Перуджа);
  • діагональний – Васім Бен Тара (Перуджа);
  • пасуючий – Сімоне Джанеллі (Перуджа);
  • ліберо – Люк Перрі (Алурон Варта);
  • блокуючі – Антон Брьоме (Ястшембскі), Матеуш Бенек (Алурон Варта);
  • догравальники – Томаш Форнал (Ястшембскі), Олег Плотницький (Перуджа).

Нагадаємо, Плотницький оголосив про завершення кар'єри у збірній 25 березня.

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