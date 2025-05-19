Плотницький потрапив у символічну збірну "Фіналу чотирьох" Ліги чемпіонів

Екскапітан збірної України та догравальник італійської Перуджі Олег Плотницький потрапив до символічної збірної "Фіналу чотирьох" волейбольної Ліги чемпіонів сезону 2024/25.

Як відомо, Перуджа з українцем в складі вперше у своїй історії виграла турнір, перегравши у фіналі польський клуб Алурон Варта Заверці.

Плотницький у цій зустрічі набрав 18 очок.

Найкращі гравці "Фіналу чотирьох" Ліги чемпіонів-2025

MVP – Сімоне Джанеллі (Перуджа);

діагональний – Васім Бен Тара (Перуджа);

пасуючий – Сімоне Джанеллі (Перуджа);

ліберо – Люк Перрі (Алурон Варта);

блокуючі – Антон Брьоме (Ястшембскі), Матеуш Бенек (Алурон Варта);

догравальники – Томаш Форнал (Ястшембскі), Олег Плотницький (Перуджа).

Нагадаємо, Плотницький оголосив про завершення кар'єри у збірній 25 березня.