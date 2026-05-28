Колишній українець розкритикував зірку збірної Польщі. Той виступив за повернення російських команд

Колишній гравець збірної України (2008-2011) з волейболу Юрій Гладир, який наприкінці 2013-го отримав польське громадянство, розкритикував екскапітана польської національної команди Міхала Кубяка. Той заявив, що хотів би змагатися з російськими командами та збірною Росії.

Гладир наголосив, що такі думки йому незрозумілі в контексті триваючої російської військової агресії проти України.

"Я вважаю, що недоречно, коли хтось припускає ігри проти росіян. Якщо він каже, що в нього все ще є пропозиції з Росії, чому він не їде і не грає там? Я точно знаю, що він мав на увазі, але він також каже, що спортсмени невинні в цій війні".

Колишній український блокувальник згадує, що знає багатьох гравців, які раніше грали в Росії, але після лютого 2022 року повністю розірвали зв'язки. Це залишило їх у невизначеності щодо майбутнього в цьому виді спорту.

Юрій Гладир також згадує про розірвані стосунки зі знайомими після військової агресії та випадки, коли спортсмени, які грали в російській лізі, збирали кошти для російської армії.

"Коли я чую таке речення, як у Кубяка, мені бракує рефлексії над тим, що відбувається. Дуже дивно чути такі слова. Він десь це бачить, чує, але не може відчувати так, як відчувають люди, які втратили весь свій світ", – додає Гладир.

41-річний Гладир останні 16 сезонів виступає за польські клуби. У 2011-му волейболіст сам призупинив виступи за збірну України, оскільки бачив лише корупцію та байдужість до команди з боку функціонерів.

Наприкінці грудня його доньку зацькували в одному з варшавських ліцеїв через те, що вона з України.

38-річний Кубяк двічі (2014 та 2018) ставав чемпіоном світу з національною збірною Польщі. Наразі виступає за Хо Ши Мін Поліс із В'єтнаму.