Плотницький став MVP матчу та допоміг Перуджі вийти в плейоф Ліги чемпіонів
Колишній капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький став найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів Перуджа – Лас-Пальмас.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Український догравальник заробив 16 очок та відзначився двома ейсами. За це Олега визнали MVP поєдинку. Стільки ж очок заробив партнер Плотницького по команді Бен Тара Вассім.
Команда українця перемогла чемпіона Іспанії Лас-Пальмас з рахунком 3:1. Завдяки цій перемозі Перуджа достроково вийшла в плейоф Ліги чемпіонів. В межах групового етапу "грифонів" очікує ще два матчі.
Наступний поєдинок у Лізі чемпіонів Перуджа проведе 12 лютого проти чеських Левів.
Раніше повідомлялося, що Олег Плотницький втретє виграв клубний чемпіонат у складі італійської Перуджи.