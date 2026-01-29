Українська правда
Плотницький став MVP матчу та допоміг Перуджі вийти в плейоф Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець — 29 січня 2026, 16:35
Колишній капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький став найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів Перуджа – Лас-Пальмас.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Український догравальник заробив 16 очок та відзначився двома ейсами. За це Олега визнали MVP поєдинку. Стільки ж очок заробив партнер Плотницького по команді Бен Тара Вассім.

Команда українця перемогла чемпіона Іспанії Лас-Пальмас з рахунком 3:1. Завдяки цій перемозі Перуджа достроково вийшла в плейоф Ліги чемпіонів. В межах групового етапу "грифонів" очікує ще два матчі.

Наступний поєдинок у Лізі чемпіонів Перуджа проведе 12 лютого проти чеських Левів.

Раніше повідомлялося, що Олег Плотницький втретє виграв клубний чемпіонат у складі італійської Перуджи.

