Помер колишній тренер збірної України з волейболу Віталій Стадніков.

Про це повідомила Федерація волейболу України.

Під його керівництвом дніпровський клуб Дніпро здобував срібні нагороди чемпіонату України.

Влітку 2016-го очолив чоловічу збірну України. У січні 2017-го його замінив Угіс Крастіньш.

У 2021 році кілька місяців був тренером жіночої збірної України.

Останні роки життя тренер працював у Центрі пляжних видів спорту "СЕТ", де продовжував розвивати український волейбол.