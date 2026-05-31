Віталій Стадніков
Помер колишній тренер збірної України з волейболу Віталій Стадніков.
Про це повідомила Федерація волейболу України.
Під його керівництвом дніпровський клуб Дніпро здобував срібні нагороди чемпіонату України.
Влітку 2016-го очолив чоловічу збірну України. У січні 2017-го його замінив Угіс Крастіньш.
У 2021 році кілька місяців був тренером жіночої збірної України.
Останні роки життя тренер працював у Центрі пляжних видів спорту "СЕТ", де продовжував розвивати український волейбол.