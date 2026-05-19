На Волині засудили тренера за сексуальне насильство щодо неповнолітніх спортсменок

Денис Іваненко — 19 травня 2026, 11:51
Засуджений тренер
Офіс генерального прокурора

Тренера з волейболу суд на Волині визнав винним у злочинах проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх вихованок.

Про це повідомляє Офіс головного прокурора.

Напередодні фахівцю було призначено покарання. Його позбавили волі на 7 років і 6 місяців.

За даними слідства, протягом 2012 – 2021 років тренер систематично вчиняв протиправні дії щодо дівчат, які займалися волейболом під його керівництвом. Він був публічно відомою особою в області, працював наставником юнацької команди, а в різні роки також очолював дитячо-юнацьку спортивну школу.

Слідство встановило, що обвинувачений користувався своїм авторитетом і службовим становищем, адже неповнолітні волейболістки були залежні від тренера. Він тиснув на дівчат, залякуючи їх виключенням із команди, недопуском до змагань і руйнуванням спортивної кар'єри.

Такі дії мали тяжкі наслідки для потерпілих. Вони тривалий час жили у страху, зазнавали психологічного тиску та приниження.

Викриття стало можливим завдяки потерпілим, які знайшли в собі сили розповісти про пережите. Уже під час досудового розслідування про аналогічні факти повідомила ще одна потерпіла, яка на момент звернення вже була дорослою, проте продовжувала відчувати наслідки пережитого насильства.

Засуджений тренер зі спортсменками
Засуджений тренер зі спортсменками
Прокуратура України

Попри свідчення потерпілих та зібрані докази, чоловік свою вину не визнав. Наразі прокурори збираються оскаржувати вирок і наполягатимуть на призначенні обвинуваченому максимального покарання.

Нагадаємо, що напередодні перед судом постав тренер із джиу-джитсу. Він також вчиняв сексуальні злочини щодо неповнолітніх.

