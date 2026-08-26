Ми побачили справжню збірну України: Глушак – про поразку від Чехії на Євро-2026

Наставник жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак висловився про поразку від Чехії на чемпіонаті Європи-2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Попри невтішний результат, фахівець залишився задоволений виступом своїх підопічних. Він відзначив прогрес команди та подякував їй за гру.

"Нарешті я побачив команду, яку хотів бачити від самого початку. Думаю, дівчата зрозуміли, як ми маємо грати. Я бачив вогонь у їхніх очах сьогодні на матчі, тож цим можу бути задоволений. Звісно, я не задоволений результатом, але впевнений, що дівчата залишили сьогодні на майданчику все найкраще, що мають зараз. Я справді ціную те, як вони грали. Від самого початку ми розпочали трохи сонними. Потім було важко наздогнати за результатом. Але вважаю, що з другого сету ми побачили справжню збірну України. Чехія продемонструвала якіснішу гру. У деяких відрізках матчу вони показали кращу якість і перемогли. Тож вітаю їх. У нас усе ще попереду остання гра. Ми все одно намагатимемося виграти та точно не здамося", – сказав Глушак.

Зазначимо, що в останньому турі Україна зустрінеться із Сербією, яка вже гарантувала собі вихід у плейоф. Матч відбудеться 27 серпня та розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" зазнали трьох поразок на турнірі в чотирьох поєдинках. Наразі вони перебувають на прохідному четвертому місці у групі B з чотирма очками, але Болгарія має гру в запасі.