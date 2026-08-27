Україна – Сербія: де та коли дивитись матч чемпіонату Європи-2026

У четвер, 27 серпня, жіноча збірна України з волейболу проведе п'ятий матч на чемпіонаті Європи-2026, де їй протистоятиме національна команда Сербії.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом. Його можна буде переглянути на телеканалі "Суспільне" та на ютуб-каналі "Суспільне Спорт".

Зазначимо, що це остання гра для "синьо-жовті" на груповому етапі. Вони мають у своєму активі перемогу над Австрією (3:0) та три поразки: від Болгарії (0:3), Греції (2:3) та Чехії (1:3).

Усі поєдинки відбуваються у місті Брно. Сербки достроково пробились у плейоф, а Україні для потрапляння туди потрібна перемога та поразка Болгарії в матчі проти Чехії.

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Нагадаємо, що на попередньому ЧЄ-2023 "синьо-жовті" дійшли до 1/8 фіналу. Там вони поступилися Чехії (2:3).