Гра точно не буде легкою: волейболістка збірної Чехії – про матч з Україною на Євро-2026

Діагональна збірної Чехії Міхаела Млейнкова висловилась про матч з Україною на чемпіонаті Європи-2026.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Волейболістка віддала належне "синьо-жовтим". Вона очікує на непросте протистояння, але вірить, що господаркам турніру вдасться перед рідними трибунами перемогти.

"Вони однозначно є дуже сильною командою, тому гра точно не буде легкою. Але якщо ми покажемо свій якісний та агресивний волейбол, то зможемо перемогти будь-кого. Ми вже довели це в Лізі націй, тому я вірю в нашу команду та з нетерпінням чекаю на цей матч", – сказала Млейнкова.

Зазначимо, що поєдинок Чехія – Україна відбудеться 25 серпня. Він розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Після трьох турів господарки турніру мають в активі дві перемоги, а "синьо-жовті" – одну. До плейоф вийдуть чотири команди із групи, наразі вони посідають друге та четверте місця відповідно в турнірній таблиці.

Цей матч можна буде подивитись у вільному доступі за посиланням. Після нього Україна в останньому турі зіграє із Сербією, яка вже гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу.