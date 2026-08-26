Шкода, що так сталося: капітанка збірної України – про поразку від Чехії на ЧЄ-2026

Світлана Дорсман висловилась про поразку від Чехії (1:3) у матчі четвертого туру жіночого чемпіонату Європи-2026 із волейболу.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Капітанка збірної України заявила, що команда провела непоганий поєдинок. Вона пояснила, що завадило здобути позитивний результат:

"Ми вийшли та боролися. Шкода, що так сталося, але чеська команда була більш дисциплінованою. У таких випадках, коли йде набір очок і ми стоїмо, вигризаємо важкі м'ячі. А після цього якийсь фрібол пройде чи скидка, і через це розконцентровуємося. У Чехії це було більш контрольовано. Невдалий початок першого сету? Не знаю, з чим це пов'язано. Ми були готові до того, як вони грають і що роблять на корті. Думаю, що це стрес, бо було дуже багато людей – може, через це у нас не виходило. Я статистику не дивилася, але можу сказати, що програли загалом у грі. Вони атакували та діставали, ми також; блокували і ми, і вони добре. Але загалом у грі підняти десь м'яча чи дограти... Такі неточності до цього і призводять".

Волейболістка також оцінила турнірний шлях "синьо-жовтих" після чотирьох турів. Вона заявила, що команда готуватиметься до матчу з лідерками групи та спробує здійснити сенсацію.

"Я про перші два матчі взагалі не знаю, що казати. Ми мусили грати набагато легше та краще. Але ось ця гра і проти Австрії були гідні. Боролися, грали, але трішки не вийшло. А перші два поєдинки – так, програли й самі винні в цьому. Всі знають, що команда Сербії дуже сильна та виходить з першого місця. Нам буде важко грати, але ми теж розбираємо всі команди, до всіх однаково готуємося. З Сербією буде набагато важче, аніж сьогодні", – сказала Дорсман.

Зазначимо, що збірна України зазнала трьох поразок на турнірі в чотирьох матчах. Наразі "синьо-жовті" перебувають на прохідному четвертому місці у групі B з чотирма очками, але Болгарія має гру в запасі.

Заключний поєдинок групового етапу українки проведуть 27 серпня. Гра із Сербією розпочнеться о 17:00 за київським часом.