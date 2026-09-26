Фінляндія обіграла Словенію у матчі за "бронзу" ЧЄ-2026, здобувши свою дебютну медаль
У суботу, 26 вересня, на чемпіонаті Європи-2026 з волейболу відбувся матч за бронзові медалі, у якому збірна Фінляндії перемогла команду Словенії.
Зустріч завершилася з рахунком 3:0.
Словенці нав'язали конкурентну боротьбу у стартовому сеті, але трохи не вистачило. Другий відрізок поєдинку вже повністю пройшов за фінською збірною.
У третьому сеті Словенія знову йшла нога в ногу із суперником, а під кінець навіть вийшла вперед. Втім, фіни змогли відновити паритет, а згодом і закрити гру.
Зазначимо, що перша медаль для "Суомі" в межах чемпіонатів Європи. Раніше найкращим результатом команди було 4-те місце у 2007 році.
Чемпіонат Європи-2026
Чоловіки. Матч за третє місце
26 вересня
Фінляндія – Словенія (25:23, 25:20, 29:27)
Нагадаємо, в 1/2 фіналу Фінляндія зазнала поразки від Франції, а Словенія поступилася Польщі.
Раніше збірна України завершила виступи на Євро-2026, поступившись Румунії в 1/8 фіналу.