Фінляндія обіграла Словенію у матчі за "бронзу" ЧЄ-2026, здобувши свою дебютну медаль

У суботу, 26 вересня, на чемпіонаті Європи-2026 з волейболу відбувся матч за бронзові медалі, у якому збірна Фінляндії перемогла команду Словенії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Словенці нав'язали конкурентну боротьбу у стартовому сеті, але трохи не вистачило. Другий відрізок поєдинку вже повністю пройшов за фінською збірною.

У третьому сеті Словенія знову йшла нога в ногу із суперником, а під кінець навіть вийшла вперед. Втім, фіни змогли відновити паритет, а згодом і закрити гру.

Зазначимо, що перша медаль для "Суомі" в межах чемпіонатів Європи. Раніше найкращим результатом команди було 4-те місце у 2007 році.

Чемпіонат Європи-2026

Чоловіки. Матч за третє місце

26 вересня

Фінляндія – Словенія (25:23, 25:20, 29:27)

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Фінляндія зазнала поразки від Франції, а Словенія поступилася Польщі.

Раніше збірна України завершила виступи на Євро-2026, поступившись Румунії в 1/8 фіналу.