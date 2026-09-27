Польща перемогла Францію у фіналі Євро-2026 та захистила титул чемпіона

Чоловіча збірна Польщі обіграла Францію у фіналі чемпіонату Європи-2026 з волейболу і захистила титул.

Фінальний матч, який відбувся 26 вересня в Ассаго поблизу Мілана, завершився з рахунком 3:1.

Перший сет мала виграти Франція, але тренер Польщі взяв челлендж на сетболі, на якому помітили мінімальний дотик до сітки. Через це гра перейшла на більше/менше, де перемогу вирвали вже поляки.

Другий сет французи відверто провалили, однак повернули інтригу, забравши 3-й. Початок 4-го сету розпочався доволі рівно, однак згодом "Ле Бльо" допустили низку помилок, після чого суперник пішов у відрив. У підсумку відіграти різницю Франція так і не змогла, зазнавши поразки.

Для поляків це третє "золото" чемпіонату Європи: раніше вони перемагали у 2009 та 2023 роках. Загалом ця нагорода стала 12-ю медаллю Польщі на чоловічих Євро: окрім трьох золотих, команда має п'ять срібних і чотири бронзові.

Франція ж здобула своє 5-те "срібло" та восьму медаль Євро загалом. Її єдиний чемпіонський титул датується 2015 роком; також французи двічі вигравали бронзу. Востаннє до цього фіналу вони виходили саме 2015-го.

Чемпіонат Європи-2026

Чоловіки. Фінал

26 вересня

Франція – Польща 1:3 (29:31, 19:25, 25:20, 16:25)

Раніше Фінляндія обіграла Словенію у матчі за "бронзу", здобувши свою дебютну медаль.