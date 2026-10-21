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УЄФА отримав рекордні 7 заявок на проведення Євро-2030

Олексій Мурзак — 21 жовтня 2026, 19:54
УЄФА отримав рекордні 7 заявок на проведення Євро-2030
UEFA

Сім національних асоціацій заявили про зацікавленість у проведенні чемпіонату Європи з футзалу 2030 року.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Це рекордна кількість охочих прийняти турнір.

Серед претендентів — Хорватія, Фінляндія, Франція, Грузія, Казахстан, Польща та Іспанія. Хорватія та Іспанія вже приймали Євро з футзалу, тоді як для решти п'яти країн це може стати першим подібним досвідом.

Остаточні заявки потрібно подати до 8 червня 2027 року. Виконавчий комітет УЄФА визначить господаря змагань у вересні 2027-го.

Напередодні збірна України з футзалу розгромною перемогою над Естонією розпочала кваліфікаційний етап на чемпіонат світу 2028 року.

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