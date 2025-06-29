Збірна України зіграє проти Угорщини у фіналі жіночої Золотої Євроліги

Жіноча збірна України з волейболу зіграє проти команди Угорщини у фіналі Золотої Євроліги. Зустріч відбудеться сьогодні, 29 червня, та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У півфінальних поєдинках українки без проблем обіграли Швецію, не віддавши суперницям жодного сету. А ось Угорщина у п'яти сетах здолала Румунію.

Зауважимо, що для України це вже третій фінал в історії у Золотій Євролізі. Попередні відбулися у 2017 та 2023 роках. В обох зустрічах перемогу святкувала українська команда.

Золота Євроліга, жінки

Фінал, 29 червня

20:00 Угорщина – Україна

Подивитися вирішальний поєдинок онлайн можна буде на сайті Суспільне Спорт. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Суспільне Волейбол.

Нагадаємо, наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.