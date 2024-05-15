Чоловіча збірна України в оновленому складі провела перший контрольний матч перед Золотою Євролігою-2024

Чоловіча збірна України з волейболу в оновленому складі програла першу контрольну зустріч перед стартом сезону в Золотій Євролізі-2024. У матчі в Польщі національна команда поступилася Німеччині — 1:3 за сетами.

Суперники українців першими відкрила рахунок у матчі — 25:23 у першому сеті. Україна "взяла" другу партію — 25:21.

Дві завершальні партії виграли німці, зокрема найбільша різниця в рахунку була зафіксована в останньому сеті — 25:19.

Найрезультативнішими у складі "синьо-жовтих" стали два Дмитра — Шаповал та Янчук — по 13 набраних очок.

У першому матчі під керівництвом нового тренера, аргентинця Рауля Лосано стартовий склад України сформували зв'язуючий Сергій Євстратов, догравальники Євген Кісілюк і Янчук, блокуючі Юрій Семенюк і Максим Дрозд, діагональний Шаповал і ліберо Олександр Бойко.

Контрольний поєдинок

Польща, 14 травня

Україна – Німеччина 1:3 (22:25, 25:21, 23:25, 19:25)

Раніше до національної команди відмовилися приєднуватися восьмеро гравців, зокрема й лідери збірної Олег Плотницький та Василь Тупчій. Їм загрожують санкції від Федерації волейболу України (ФВУ).

Нагадаємо, президент ФВУ Михайло Мельник назвав зрадою вчинок лідерів національної збірної, які відмовилися приєднуватися до команди та допомагати їй у матчах Золотої Євроліги проти Румунії та Азербайджану.

До слова, у чоловічій волейбольній збірній не вперше відбувається скандал. Минулого року волейболісти відмовилися виступати за національну команду через розбіжності з федерацією щодо преміальних перед турніром претендентів на перепустку до Ліги Націй.

Збір України в Польщі продовжиться неофіційним матчем із господарями в четвер, 16 травня.

А вже 18 травня українська команда зіграє Золотій Євролізі-2024 проти Румунії, а 19 — проведе зустріч з Азербайджаном.

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