Можемо набагато більше: волейболістка Міленко – про перспективи збірної України

Догравальниця Олександра Міленко розповіла про перспективи національної збірної України з волейболу, в складі якої вона нещодавно тріумфувала в Золотій Євролізі.

Інтерв’ю спортсменки публікує Суспільне Спорт.

"Це вже друга моя перемога зі збірною (у Золотій Євролізі - ред), і це дуже мотивує. Дивишся на нашу команду і розумієш, що ми це зробили вже двічі; розумієш, що можемо набагато більше і набагато краще", – заявила Олександра.

Волейболістка також поділилася думкою про фінальний матч проти збірної Угорщини.

"З угорками ми грали неодноразово до цього. Тому більшість з них я знаю, пам'ятаю, що вони роблять, що вміють. Це не було чимось для нас супер новим. Крім цього, ми добре розібрали їхню основну нападницю, діагональну під 13-м номером (Анетт Немет – ред.). Вона була основною загрозою, бо може принести своїй команді понад 20-25 очок. Тому основною задачею для нас було зупинити її: зробиш це – зупиниться вся команда. Так і сталось", – резюмувала Міленко.

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу здобула перемогу у Золотій Євролізі. У фінальному матчі турніру українки обіграли Угорщину у 4-сетовому поєдинку з рахунком 3:1.

Україна втретє в історії здобула перемогу у жіночій Золотій Євролізі, повторивши рекорд турніру.

Раніше повідомлялося, що чоловіча та жіноча збірні України піднялися у світових рейтингах.