Збірна України поступилася Польщі в контрольному матчі напередодні Золотої Євроліги-2024

Чоловіча збірна України з волейболу програла другу контрольну зустріч перед стартом сезону в Золотій Євролізі-2024. Польща, яка приймала поєдинок, обіграла українську національну команду — 3:0 по сетах.

В усіх партіях підопічні Рауля Лосано нав'язували боротьбу, але сильнішими виявлялися поляки — 25:21, 25:21, 26:24.

Контрольний поєдинок

Польща, 16 травня

Польща — Україна (25:21, 25:21, 26:24)

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Раніше до національної команди відмовилися приєднуватися восьмеро гравців, зокрема й лідери збірної Олег Плотницький та Василь Тупчій. Їм загрожують санкції від Федерації волейболу України (ФВУ).

Нагадаємо, президент ФВУ Михайло Мельник назвав зрадою вчинок лідерів національної збірної, які відмовилися приєднуватися до команди та допомагати їй у матчах Золотої Євроліги проти Румунії та Азербайджану.

До слова, у чоловічій волейбольній збірній не вперше відбувається скандал. Минулого року волейболісти відмовилися виступати за національну команду через розбіжності з федерацією щодо преміальних перед турніром претендентів на перепустку до Ліги Націй.

18 травня українська команда зіграє Золотій Євролізі-2024 проти Румунії, а 19 — проведе зустріч з Азербайджаном.