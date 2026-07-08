Ми заслужили зіграти тай-брейк: тренер збірної України – про поразку від Італії

Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак висловився про поразку команди від Італії у матчі Ліги націй-2026.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

Польський фахівець зазначив, що "синьо-жовті" заслуговували на те, щоб довести гру до п'ятого сету.

"Я трохи засмучений. Не злий, а саме засмучений – ми заслужили зіграти тай-брейк у цьому матчі. Моя команда виклалася на максимум проти Італії", — сказав Глушак.

Українки поступилися чинним чемпіонкам світу з рахунком 1:3. За словами тренера, команда припустилася помилок у вирішальний момент четвертої партії.

"Деякі речі ми зробили неправильно. У кінцівці четвертого сету втратили дисципліну, а цього не можна робити на такому рівні. Суперниці швидко нас наздогнали", – зазначив наставник збірної України.

Глушак наголосив, що цей матч має стати важливим досвідом для команди перед завершенням турніру.

"Це урок для нас. У нас залишається три матчі до кінця Ліги націй. Сподіваюся, що ця гра дасть моїй команді позитивні емоції, адже нам потрібно показати такий рівень у наступних поєдинках", – додав Глушак.

Після дев'яти матчів Ліги націй-2026 збірна України має дві перемоги та посідає 15-те місце у турнірній таблиці.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Китаю у четвер, 9 липня. Початок зустрічі – о 15:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося про заявку збірної України на третій ігровий тиждень Ліги націй.