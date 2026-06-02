Став відомий розклад перших матчів збірних України у Лізі націй-2026

Володимир Слюсарь — 2 червня 2026, 20:05
Жіноча та чоловіча збірні України з волейболу отримали розклад своїх перших матчів у межах Ліги націй-2026.

Жінки розпочнуть свої виступи на турнірі 3 червня. Водночас чоловіки стартують 10 червня.

Жіноча збірна

  • 03.06 | 🕕 18:00 | Україна – США
  • 04.06 | 🕦 23:30 | Україна – Німеччина
  • 05.06 | 🕦 23:30 | Україна – Японія
  • 07.06 | 🕕 18:00 | Україна – Франція

Чоловіча збірна

  • 10.06 | 🕒 15:00 | Україна – Японія
  • 11.06 | 🕦 11:30 | Китай – Україна
  • 12.06 | 🕦 11:30 | Україна – Куба
  • 14.06 | 🕗 08:00 | Україна – Польща

Зазначимо, що на ЛН-2025 чоловіча збірна була за крок до потрапляння в плейоф, проте завершила чемпіонат на 9-й позиції турнірної таблиці.

Для українок же вихід до Ліги націй стане дебютним.

Нещодавно жіноча та чоловіча національні команди України оголосили заявки на Лігу націй-2026.

