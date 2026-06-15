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Турнірна таблиця Ліги націй після першого змагального тижня: яке місце посідає України

Денис Іваненко — 15 червня 2026, 07:17
Турнірна таблиця Ліги націй після першого змагального тижня: яке місце посідає України
Збірна України з волейболу
ФВУ

У ніч із 14 на 15 червня завершився четвертий тур волейбольної Ліги націй серед чоловічих збірних.

Його програму закрив поєдинок між збірними США та Італії. У п'яти сетах перемогу святкували європейці.

Завдяки цьому результату вони наздогнали американців у турнірній таблиці після першого ігрового тижня. Однакову кількість очок з ними також мають серби.

Збірна України в четвертому турі поступилась Польщі, попри виграні перші два сети. Підопічні Рауля Лосано наразі посідають восьме місце.

Турнірна таблиця Ліги націй
Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що наступну гру "синьо-жовті" проведуть 24 червня. Їм протистоятиме національна команда Бразилії.

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волейбол

Турнірна таблиця Ліги націй після третього ігрового дня: яке місце в України
Турнірна таблиця Ліги націй після першого туру: яке місце в України
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