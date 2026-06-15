Турнірна таблиця Ліги націй після першого змагального тижня: яке місце посідає України
Збірна України з волейболу
ФВУ
У ніч із 14 на 15 червня завершився четвертий тур волейбольної Ліги націй серед чоловічих збірних.
Його програму закрив поєдинок між збірними США та Італії. У п'яти сетах перемогу святкували європейці.
Завдяки цьому результату вони наздогнали американців у турнірній таблиці після першого ігрового тижня. Однакову кількість очок з ними також мають серби.
Збірна України в четвертому турі поступилась Польщі, попри виграні перші два сети. Підопічні Рауля Лосано наразі посідають восьме місце.
Зазначимо, що наступну гру "синьо-жовті" проведуть 24 червня. Їм протистоятиме національна команда Бразилії.