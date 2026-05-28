Країнська виграла срібло юніорського ЧЄ та красиво проігнорувала російський гімн

Українка Софія Країнська стала срібною призеркою юніорського чемпіонату Європи з художньої гімнастики у вправах зі стрічкою.

Українка набрала 25,700 балів, випередивши Німкеню Меліссе Діете. Золоту нагороду здобула російська спортсменка Яна Заїкіна, що набрала 26,000 балів.

Після цього відбулося нагородження спортсменок, під час якого Софія затулила вуха навушниками та закрила очі руками.

Також під час юніорського Євро-2026 українка Варвара Чубарова здобула бронзу у вправах з м'ячем, де перемогу здобула білоруска Кіра Бабкевич.

Турнір триває з 27 до 31 травня у болгарському місті Варна.

Нагадаємо, що з Росії та Білорусі скасували усі обмеження у гімнастиці. Подібне рішення World Gymnastics офіційно підтримала European Gymnastics.