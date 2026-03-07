В Росії дитину дискваліфікували зі змагань з плавання через екіпіювання іноземного бренду

У Росії стався новий абсурдний скандал навколо спорту. 12-річного хлопчика не допустили до участі у першості Краснодарського краю з плавання через англійський напис на його плавках.

Історію розповів обурений батько дитини, який опублікував відео у соцмережах. За його словами, організатори змагань змусили хлопчика вивернути навиворіт шапочку, щоб приховати логотип бренду Arena. Однак із плавками зробити цього не вдалося.

"Шапочку сказали вивернути, щоб бренду не було видно. А з плавками так не вийде. Нам сказали: Arena – це бренд, який пішов з країни, тому не можна. У підсумку дискваліфікували через напис англійською", – поскаржився чоловік.

У мережі одразу припустили, що заборона пов'язана з новим законом про "захист російської мови", який почав діяти з березня. Відповідно до нього вся публічна інформація, вивіски та афіші у країні тепер мають бути виключно російською.

Втім, згодом у пресслужбі адміністрації Краснодарського краю спробували пояснити ситуацію інакше. Там заявили, що дитину нібито відсторонили не через англійську мову, а через розмір логотипа.

За новими правилами змагань на купальному костюмі спортсмена дозволено мати не більше двох логотипів, і кожен з них повинен бути не більшим за 30 квадратних сантиметрів.

Раніше повідомлялося, що російську делегацію освистали на церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026.