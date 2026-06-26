Капітан збірної Венесуели зник безвісти після землетрусу

Капітан збірної Венесуели з волейболу Вільнер Рівас зник безвісти після нещодавніх землетрусів, які трапилися у країні.

Про це повідомляє El Diario.

У середу (24 червня) ввечері у Венесуелі трапилися два потужні землетруси магнітудою в 7,2 і 7,5 балів. Вони призвели до масштабних руйнувань та забрали життя щонайменше 235 осіб. Кількість поранених перевищує 4 тисячі.

Після землетрусів зник безвісти Рівас разом зі своєю дружиною та донькою. В момент землетрусу вони перебували в будівлі, яка зазнала значних руйнувань. Зазначимо, що нещодавно Рівас підписав контракт із іспанським клубом Гуагуас.

Напередодні збірна України в матчі Ліги націй обіграла чинних чемпіонів світу, збірну Італії, з рахунком 3:0.