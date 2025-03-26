Тупчій: Не нам засуджувати Плотницького

Гравець збірної України з волейболу Василь Тупчій прокоментував рішення свого колеги Олега Плотницького завершити кар’єру в національній збірній в 27-річному віці.

Тупчія цитує Трибуна.

"Знаючи, скільки Олег зробив для збірної, для українського волейболу, і за це отримавши величезну дозу негативу, тому, думаю, не нам його засуджувати, і це його рішення", – заявив спортсмен.

Нагадаємо, Плотницький оголосив про завершення кар’єри в збірній вчора, 25 березня.

У травні 2024 року Плотницький і ще ряд гравців відмовилися грати за збірну України через травми та бажання відпочити після сезону. Без них команда вдруге виграла Золоту Євролігу.

На початку поточного року тренерський штаб збірної України визначився з розширеною заявкою на 2025 рік. Плотницький та Тупчій до неї увійшли, проте було вказано, що цей список не остаточний.