Хочеться більшого: Тупчій – про амбіції збірної України у Лізі націй

Гравець збірної України з волейболу Василь Тупчій заявив, що команда змогла у потрібний момент зібратися у матчі з Нідерландами (3:2) у Лізі націй.

Цитує гравця Суспільне Спорт.

"Розпочали дуже нервово. Не знаю, може далася взнаки пауза у два тижні. Але добре, що перемогли, змогли зібратися. Краще погана перемога, аніж гарна поразка. Перемога є перемога, нам потрібні очки, продовжуємо далі боротьбу. Що сталося після першого сету? Я б не сказав, що перша партія була спокійною, вона теж була нервовою, була невпевненість, багато помилок під час захисту, на блоці та подачах. Але зібралися та перемогли, це найголовніше. Зараз приїду в готель будемо працювати над цим", – розповів гравець.

Попри виконане завдання – збереження у Лізі націй на наступний сезон, Тупчій вважає, що команда може поборотися за плейоф.

"Ми задачу виконали [залишитися в Лізі націй], але хочеться більше, бо ми вже й так далеко зайшли. Продовжуємо боротьбу, у нас є шанс потрапити ще далі. Не будемо здаватися та опускати руки. Ми виконали задачу, але продовжуємо далі боротися, щоб потрапити у Китай. Хоча й відпустка буде меншою", – розповів Тупчій.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Нідерландами Україна гарантувала собі збереження прописки в Лізі націй. Наразі команда Рауля Лосано посідає 6 місце в турнірній таблиці, маючи шанси потрапити в фінальний раунд.

Свій наступний матч збірна України проведе в четвер, 17 липня, проти Італії. Початок поєдинку – о 17:30 за київським часом.