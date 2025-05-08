Тренер збірної України: Головна ціль – Олімпійські ігри-2028

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано назвав головні завдання команди на найближчі роки.

Фахівця цитує Volleyball.ua.

"Головна ціль збірної України з волейболу – Олімпійські ігри-2028. Щоб потрапити напряму, ми маємо бути в топ-10 команд світу. Зараз ми займаємо 14-те місце, важливо поступово рухатись вперед.

Ліга націй — дуже складний турнір, де виступають найкращі команди світу. У нас нова команда в порівнянні з тією, що була минулого сезону. Мені важливо, щоб гравці показали свій максимум — тоді буде результат", – заявив Лосано.