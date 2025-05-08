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Тренер збірної України: Головна ціль – Олімпійські ігри-2028

Олег Дідух — 8 травня 2025, 18:16
Тренер збірної України: Головна ціль – Олімпійські ігри-2028
CEV.eu

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано назвав головні завдання команди на найближчі роки.

Фахівця цитує Volleyball.ua.

"Головна ціль збірної України з волейболу – Олімпійські ігри-2028. Щоб потрапити напряму, ми маємо бути в топ-10 команд світу. Зараз ми займаємо 14-те місце, важливо поступово рухатись вперед.

Ліга націй — дуже складний турнір, де виступають найкращі команди світу. У нас нова команда в порівнянні з тією, що була минулого сезону. Мені важливо, щоб гравці показали свій максимум — тоді буде результат", – заявив Лосано.

Раніше збірна України розпочала підготовку до Ліги націй-2025. Нагадаємо, що в сезоні збірних 2025 збірна України вперше зіграє у Лізі Націй, а восени поїде до Філіппін на матчі групового етапу чемпіонату світу-2025.

Збірна України з волейболу Рауль Лосано

Рауль Лосано

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