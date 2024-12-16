Плотницький провів черговий результативний матч в межах чемпіонату Італії

Український волейболіст Олег Плотницький провів третій найрезультативніший матч у чемпіонаті Італії з волейболу за Перуджу. Сталося це у межах 12-го туру проти Верони (3:2).

Завдяки активності Плотницького Перуджа виграла тайбрейк з рахунком 15:7 та перемогла у поєдинку. В активі українця за цю гру: 27 очок – найкращий гравець на дві команди за результативністю, чотири блоки та шість ейсів.

Гра проти Верони стала для Олега третьою за результивністю у матчах чемпіонату та Кубку Італії. Більше очок спортсмен заробив у грі п’ятого туру проти Трентіно – 28.

До того ж, Плотницький отримав звання MVP матчу, що стало для нього другим поспіль та шостим загалом у нинішньому сезоні.

Додамо, що команда українця ще не програвала у нинішньому сезоні, вигравши усі 16 поєдинків, зокрема три – у Лізі чемпіонів.

Чемпіонат Італії-2024/25, 12-й тур

15 грудня

Верона – Перуджа – 2:3 (19:25, 25:23, 20:25, 25:22, 7:15)

Раніше визначився календар збірної України з волейболу у Лізі націй-2025.