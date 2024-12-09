Плотницький – MVP гри вчетверте поспіль. Його дії врятували Перуджу від поразки

В неділю, 8-го грудня, відбувся матч 11-го туру чемпіонату Італії з волейболу між Перуджею та П’яченцею. У перших двох сетах Перуджа впевнено перемогла у П’яченци, але потім дозволила супернику зрівняти рахунок та перевести гру у тайбрейк. У вирішальній партії команда Олега Плотницького все ж таки здобула вольову перемогу з рахунком 15:9. Таким чином, Перуджа в одинадцяте поспіль перемогла у чемпіонаті Італії.

Суперліга – 2024/25. Італія

11-й тур. 8 грудня

Перуджа – П’яченца – 3:2 (25:19; 25:23; 22:25; 17:25; 15:9)

Плотницький почав матч у стартовому складі та провів на полі увесь поєдинок. Гравець набрав 16 очок: 11 очок в атаці (46% реалізація), здійснив 4 ейси та 1 блок.

Таким чином Олег став найрезультативнішим гравцем Перуджи та отримав звання найкращого гравця матчу (MVP). Для волейболіста воно стало четвертим поспіль.

Команда Плотницького зберігає лідерство в чемпіонаті Італії – 30 очок у 27 матчах. П’яченца же, займає п'яту сходинку, маючи 21 бал.

Наступний матч Перуджа проведе проти Верони у неділю, 15 грудня.

Нагадаємо, у квітні цього року Плотницький уперше в кар’єрі виграв чемпіонат Італії.