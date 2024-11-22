Ще один гравець Решетилівки не повернувся в Україну після матчу єврокубку

Стало відомо про третього гравця волейбольного клубу Решетилівка, який не повернувся в Україну після виїзного матчу 1/16 фіналу Кубку виклику проти бельгійського Менена.

Про це повідомляє Sport.ua.

Йдеться про блокуючого Руслана Осипенка, який покинув команд на зупинці у Польщі.

"Людина взагалі не має совісті. Бодай допоміг би команді в Бельгії, а потім тікав", – розповіла на засадах анонімності людина, причетна до клубу Решетилівка.

Раніше повідомлялося, що з виїзного матчу у Бельгії з командою не повернулись Андрій Оробко і Дмитро Шаврак. Ще одного гравця – Миколу Куранова на кордоні забрав ТЦК.

Нагадаємо, у дебютному сезоні в єврокубках Решетилівка спершу здолала Клаксвік в 1/32 фіналу, проте потім без шансів поступилася Менену. Обидва матчі завершились з рахунком 0:3.