Епіцентр-Подоляни отримає штраф за неявку на матчі чемпіонату України

Чинний чемпіон України з волейболу Епіцентр-Подоляни не поїхав на матчі 2-го туру Суперліги, через що повинен отримати штраф розміром 40 тисяч гривень.

Цю інформацію Чемпіону підтвердив віцепрезидент Федерації волейболу України Володимир Романцов.

Згідно з регламентом, у разі неявки на матч без форс-мажорних обставин команда отримує покарання у вигляді технічної поразки, -1 бал, а також 20 тисяч гривень штрафу.

Епіцентр-Подоляни відмовився приїжджати до Решетилівки, Полтавська область, де мав зіграти два поєдинки: проти місцевої Решетилівки та харківського Локомотива 1945, тож отримав подвійне покарання.

Додамо, що технічна поразка від Решетилівки стала першою поразкою клубу в Україні з листопаду 2024 року. Переможна серія налічувала 54 матчі.

Зауважимо, що сам клуб пояснив причину своєї неявки безпековою ситуацією в місті та направив з цього приводу офіційного листа до Федерації волейболу України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Епіцентр-Подоляни візьме участь у чемпіонаті Середньоєвропейської волейбольної зональної асоціації (MEVZA).

У сезоні-2026/27 Епіцентр-Подоляни також зіграють у Кубку виклику ЄКВ. Їхнім суперником у стартовому раунді стане болгарський ЦСКА із Софії.