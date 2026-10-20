Решетилівці зарахували технічну поразку в чемпіонаті України через затримку виплат

Волейбольному клубу Решетилівка зарахували технічну поразку у матчі 1-го туру Суперліги проти ВК Борщів Поліція охорони ЗУНУ (3:0) через затримку виплат.

Про це повідомляє Федерація волейболу України.

Директорат ФВУ інформує, що у цьому поєдинку брали участь аргентинський зв'язуючий Ніколас Пуссетто та кубинець Маркос Антоніо Лісер, проте клуб не мав права випускати цих гравців на майданчик.

Як зазначається, український колектив затримав виплату трансферних коштів за цих двох гравців у Міжнародну федерацію волейболу (FIVB).

Зрештою Решетилівка отримала покарання у вигляді технічної поразки 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а три очки присвоїли ВК Борщів Поліція охорони ЗУНУ.

Таким чином, станом на зараз ВК Борщів Поліція охорони ЗУНУ посів перше місце із 6 очками, а Решетилівка розташувалася на шостій сходинці чемпіонату.

Нагадаємо, що це не перший раз, коли колектив із Полтавщини отримав технічну поразку за порушення правил. У січні цього року на Решетилівку наклали такі ж санкції через невиїзд у Харків на матч проти Локомотива 1925.

Додамо, що Решетилівка у минулорічному розіграші Суперліги поступилася у "бронзовій" серії МХП-Ладижин (2:3).