Збірна України дізналась суперника у Кубку претендентів-2024

Чоловіча збірна України з волейболу дізналась суперника на Кубку претендентів-2024.

Сітка турніру була сформована на основі рейтингу збірних. Україна, попри статус найрейтинговішої команди, отримала другий номер посіву, який очолив Китай, господар змагань.

Перший матч на змаганні "синьо-жовті" зіграють проти Чилі. А у півфіналі може натрапити на одну з європейських збірних — Хорватію, яку обіграла у фіналі Золотої Євроліги, або ж Бельгію.

Чвертьфінальні поєдинки заплановані на 4-5 липня.

Зазначимо, що Кубок претендентів — відбірковий турнір до Ліги націй, найпрестижнішого змагання збірних з волейболу. Збірна України вдруге поспіль братиме участь у відбірковому чемпіонаті. Минулого року "синьо-жовті" здобули бронзу, однак це не дозволило отримати путівку у Лігу націй.

Нагадаємо, жіноча збірна України не змогла пробитися у Кубок претендентів.