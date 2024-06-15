Жіноча збірна України не змогла пройти у Кубок претендентів

Жіноча збірна України з волейболу не гратиме у Кубку Претенденток у 2024 році.

Українки втратили шанси після того, як збірна Бельгії програла свій півфінальний матч Золотої Євроліги проти Швеції (2:3) та зайняла єдине доступне місце у турнірі за рейтингом.

Відтак Україна не зможе підвищитися у класі до Ліги націй з волейболу серед жінок на наступний рік. Зазначимо, що у 2023 році Україна посіла 4-те місце у Кубку Претендентів.

Варто додати, у чоловічої збірної України ситуація набагато краща. "Синьо-жовті" уже гарантували собі місце у Кубку претендентів (або через Золоту Євролігу, або за рейтингом).

Сьогодні українська команда зіграє півфінал Золотої Євроліги проти Чехії. Початок — о 20:00 за київським часом.