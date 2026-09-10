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"Просто вийти з групи" – це вже не по-нашому: Семенюк розповів про амбіції збірної України на Євро-2026

Микола Літвінов — 10 вересня 2026, 12:38
Просто вийти з групи – це вже не по-нашому: Семенюк розповів про амбіції збірної України на Євро-2026
Юрій Семенюк
FIVB

Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк напередодні старту команди на чемпіонаті Європи-2026 зазначив, що "синьо-жовті" підвищили свій рівень протягом останніх років, й тепер недостатньо просто пройти груповий етап.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Не люблю загадувати наперед, але за останні кілька років – і минулого, і цього року – ми підняли планку високо, тому тепер її потрібно тримати. Плани...

Нелогічно ставити собі завдання на кшталт "просто вийти з групи" або "виграти кілька матчів" – це вже не по-нашому.

Звісно, ми намагатимемося пройти якомога далі, порадувати вболівальників. А коли вже дійдемо далеко, тоді й будемо говорити, чи справдили очікування".

Зауважмо, що підопічні Рауля Лосано розпочнуть цьогорічну європейську першість у матчі проти Ізраїлю, який відбудеться 10 вересня. Старт гри запланований о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на Чемпіоні за цим посиланням

Додамо, що раніше Семенюк заявив, що вірить у шанс для українців здобути медалі на Євро-2026.

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