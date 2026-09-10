"Просто вийти з групи" – це вже не по-нашому: Семенюк розповів про амбіції збірної України на Євро-2026
Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк напередодні старту команди на чемпіонаті Європи-2026 зазначив, що "синьо-жовті" підвищили свій рівень протягом останніх років, й тепер недостатньо просто пройти груповий етап.
Його слова передає Суспільне Спорт.
"Не люблю загадувати наперед, але за останні кілька років – і минулого, і цього року – ми підняли планку високо, тому тепер її потрібно тримати. Плани...
Нелогічно ставити собі завдання на кшталт "просто вийти з групи" або "виграти кілька матчів" – це вже не по-нашому.
Звісно, ми намагатимемося пройти якомога далі, порадувати вболівальників. А коли вже дійдемо далеко, тоді й будемо говорити, чи справдили очікування".
Зауважмо, що підопічні Рауля Лосано розпочнуть цьогорічну європейську першість у матчі проти Ізраїлю, який відбудеться 10 вересня. Старт гри запланований о 19:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку буде доступна на Чемпіоні за цим посиланням.
Додамо, що раніше Семенюк заявив, що вірить у шанс для українців здобути медалі на Євро-2026.